Sahaf Fırat Ergenekon: 'Kitap okumak cahilliktir' paylaşımı skeç çıktı

Sahaf Fırat Ergenekon’un 'Kitap okumak cahilliktir' paylaşımı skeç olduğu ortaya çıktı; Ergenekon videonun viral olduğunu, 7 yıldır video çektiğini ve 6-7 bin kitap okuduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 09:55
Sosyal medyada tartışma yaratan paylaşımın perde arkası

Sosyal medyada "Kitap okumak cahilliktir" notuyla paylaşılan videonun sahibi, Ankara'da sahaf işleten Fırat Ergenekon çıktı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video hakkında konuşan Ergenekon, paylaşımının skeç olduğunu açıkladı.

Viral olan videoya cevap ve geçmişi

Videoya gelen tepkilerin ardından bir cevap videosu daha yayınladığını belirten Ergenekon, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "7 güzel adam"dan biri olan Mehmet Akif İnan'ın öğrencisi olduğunu, yıllarca öğretmenlik yaptığını ve ardından sahaf dükkanı açtığını söyledi.

Ergenekon, "7 yıldır video çekiyorum. Bir ara çok para kazandım. O kadar çok izlendim ki, milyonlar izledi. Fakat yapay zeka sayesinde müzikten telif yedim. O yüzden şu an para alamıyorum. Mühim olan para almak değil, ünlü olmak. Şu anda beni Türkiye’de tanımayan yok. Sabahtan beri telefonlarım kilitlendi. Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim beni kutluyor" ifadelerini kullandı.

Okuma alışkanlığı ve dükkanın tercih edilen adres olması

Okumanın değerine vurgu yapan Ergenekon, "Benim hemen hemen okumadığım kitap yok. Özellikle şiir üzerine ben Türkiye'de bir numarayım. Parapsikoloji üzerine bir numarayım" dedi. Dükkanının her gün müşterilerle dolduğunu ve gelenlerin kaliteli insanlar olduğunu belirtti.

Ergenekon, "6-7 bin kitap okumuşumdur. Babam Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın asker arkadaşı. Arif Nihat Asya'nın kızının adı Fırat olduğu için benim adımı da Fırat koymuş. Babadan geliyor" şeklinde konuştu.

Eğitimci kimliği ve rekabet anlayışı

Tüm branşlardaki öğretmenlerinin kaliteli eğitimciler olduğunu aktaran Ergenekon, öğretmenlerinin kendisine yol gösterdiğini ve hep hocaları ile öğrencileriyle yarıştığını söyledi: "Hiç yeter demedim, devamlı çalıştım. Bana başarı yetmez, başarılar lazım."

Olayın skeç olarak açıklanması ve Ergenekon'un sosyal medya geçmişi, videonun ardından başlayan tartışmaların yönünü değiştirdi; konu gündemdeki yerini koruyor.

