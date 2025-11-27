Şahinbey Belediyesi’nden Vergi Uyarısı: 1 Aralık 2025 Son Gün

Şahinbey Belediyesi, 2025 Emlak, Çevre Temizlik ve İlan-Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri için son günün 1 Aralık 2025 olduğunu hatırlattı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:16
Şahinbey Belediyesi, 2025 yılı Emlak Vergisi, İş Yeri Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisi borçlarının ikinci taksit ödemeleri için son tarihin 1 Aralık 2025 Pazartesi olduğunu duyurdu. Belediye, ödemelerin zamanında yapılmaması halinde gecikme ve ceza uygulamalarının devreye gireceğini bildirdi.

Beyan değişikliği hatırlatması

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yalnızca ödeme değil beyan yükümlülükleri konusunda da uyarıda bulundu. Başkan Tahmazoğlu, 'Arsa ya da arazi iken üzerine bina yapılan, imar uygulaması sonucu vasfı değişen veya daha önce belediyeye beyan edilmeyen tüm gayrimenkullerin güncel durumlarının belediyeye bildirilmesinin zorunlu olduğunu' belirtti.

Başkan Tahmazoğlu ayrıca, 'Satın alınan gayrimenkuller, değişikliğin gerçekleştiği bütçe yılı içerisinde belediyemize bildirilmelidir. Bu bildirimler için vatandaşlarımız belediyeye gelmeden e-Devlet üzerinden de işlem yapabilir. Beyan yapılmaması halinde vergi ziyaı, usulsüzlük ve gecikme cezaları uygulanmaktadır' ifadelerini kullandı.

Alternatif ödeme noktaları

Ödemeleri kolaylaştırmak üzere Şahinbey Belediyesi şu kanalları açıkladı: Şahinbey Belediyesi internet sitesi, e-Devlet, belediye hizmet binasındaki vezneler, Balıklı Veznesi (Balıklı Parkı içi), Karataş Veznesi (Karataş Semt Pazarı bitişiği), bazı bankaların internet bankacılığı ve şubeleri, Türkiye genelindeki tüm posta şubeleri ve bazı bankaların ATM’leri. Vatandaşların ödemelerini son güne bırakmamaları istendi.

Hafta sonu vezneler açık olacak

Yoğunluğun önlenmesi amacıyla belediye vezneleri 29-30 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında da hizmet verecek. Şahinbey Belediyesi, vergi mükelleflerinin mağduriyet yaşamaması için ödeme ve beyan süreçlerinde tüm imkânları seferber ettiğini duyurdu.

Son hatırlatma: Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gecikme cezalarıyla karşılaşılmaması için işlemlerin en geç 1 Aralık mesai bitimine kadar tamamlanmasının önemine bir kez daha vurgu yaptı.

