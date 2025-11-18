Şahinbey’den Temiz Tutan Öğrencilere Futbol Topu

Şahinbey’de 'Temizlik Sizden Top Bizden' projesiyle okulunu temiz tutan ilkokul öğrencilerine futbol topu hediye edildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:54
Şahinbey’den Temiz Tutan Öğrencilere Futbol Topu

Şahinbey’den Temiz Tutan Öğrencilere Futbol Topu

Belediye projesiyle çevre bilinci aşılanıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okulunu ve çevresini temiz tutan ilkokul öğrencilerini teşvik etmek amacıyla futbol topu ile ödüllendirdi. Temizlik Sizden Top Bizden projesi kapsamında temizlik konusunda hassasiyet gösteren öğrencilere futbol topu hediye ediliyor. İlk dağıtım Şehit Sinan Akdemir İlkokulunda yapıldı.

Başkan Tahmazoğlu'nun açıklaması

"Bir haftalık aradan sonra biran önce açılsın dediğiniz hasretle beklediğiniz arkadaşlarınıza ve okulunuza kavuştunuz. En çok hassas olduğumuz konu çevremiz. Yaşadığımız ilimiz, ilçemiz, okulumuz, evimiz buraları temiz tutmak çok önemli. Biz sizlere güzel bir çevre bırakmak istiyoruz. Bunun yanında çevreyi kirletmemekte çok önemli. Çöpleri lütfen yere atmayalım. Okulumuzun bahçesini, yollarımızı ve parklarımızı temiz tutalım. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak yaşadığımız ilimiz ve ilçemiz bizlerin ortak evi; buraları hep birlikte temiz tutmalıyız. Bu ilgi ve hassasiyetten dolayı Şehit Sinan Akdemir İlkokulu öğrencilerini tebrik ediyorum. Bu hassasiyetlerini ödüllendirerek her bir öğrencimize top hediye edeceğiz. Lise ve Orta Okul öğrencilerimize daha önce top dağıtımı yapmıştık. İlkokul öğlencilerimizde bizlerden top istiyordu. İlk dağıtımımızı da Şehit Sinan Akdemir İlkokulu’nda başladık. Hepinizden isteğim çevrenizi temiz tutmanız"

İl Milli Eğitim Müdürü'nden destek

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise projeyi ve öğrencilerin duyarlılığını şöyle değerlendirdi: "Bir haftalık aradan sonra yeniden okulunuza kavuştunuz. Sizlere mutlu, umutlu ve başarılı bir dönem diliyorum. Unutmayın ki temizlik imandandır. Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu Temizlik Sizden Top Bizden projesi kapsamında Şahinbey Belediye Başkanımız çevresini ve okulunu temiz tutan öğrencileri ödüllendirecek. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bu anlamlı projeden dolayı teşekkür ediyorum".

Veliler ve öğretmenler, projenin öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını, çocukların temizlik konusunda daha dikkatli davrandığını ve hediyelerin onları spor yapmaya teşvik ettiğini belirtti.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, TEMİZLİK SİZDEN TOP BİZDEN PROJESİ KAPSAMINDA...

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, TEMİZLİK SİZDEN TOP BİZDEN PROJESİ KAPSAMINDA TEMİZLİK KONUSUNDA HASSASİYET GÖSTEREN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE SPOR TOPU HEDİYE EDİYOR.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, TEMİZLİK SİZDEN TOP BİZDEN PROJESİ KAPSAMINDA...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor
2
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
3
L’Oréal Türkiye’den 'Tabuları Yıkalım' Serisi: Menopoz ve Andropoz Farkındalığı
4
Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı
5
Gazbeton Sanatı: Timur Tekbaş'ın Özgün Rölyefleri
6
MSB: İran Hudut Hattında 3 Çuvalda 81.133 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları