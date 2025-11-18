Şahinbey’den Temiz Tutan Öğrencilere Futbol Topu

Belediye projesiyle çevre bilinci aşılanıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okulunu ve çevresini temiz tutan ilkokul öğrencilerini teşvik etmek amacıyla futbol topu ile ödüllendirdi. Temizlik Sizden Top Bizden projesi kapsamında temizlik konusunda hassasiyet gösteren öğrencilere futbol topu hediye ediliyor. İlk dağıtım Şehit Sinan Akdemir İlkokulunda yapıldı.

Başkan Tahmazoğlu'nun açıklaması

"Bir haftalık aradan sonra biran önce açılsın dediğiniz hasretle beklediğiniz arkadaşlarınıza ve okulunuza kavuştunuz. En çok hassas olduğumuz konu çevremiz. Yaşadığımız ilimiz, ilçemiz, okulumuz, evimiz buraları temiz tutmak çok önemli. Biz sizlere güzel bir çevre bırakmak istiyoruz. Bunun yanında çevreyi kirletmemekte çok önemli. Çöpleri lütfen yere atmayalım. Okulumuzun bahçesini, yollarımızı ve parklarımızı temiz tutalım. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak yaşadığımız ilimiz ve ilçemiz bizlerin ortak evi; buraları hep birlikte temiz tutmalıyız. Bu ilgi ve hassasiyetten dolayı Şehit Sinan Akdemir İlkokulu öğrencilerini tebrik ediyorum. Bu hassasiyetlerini ödüllendirerek her bir öğrencimize top hediye edeceğiz. Lise ve Orta Okul öğrencilerimize daha önce top dağıtımı yapmıştık. İlkokul öğlencilerimizde bizlerden top istiyordu. İlk dağıtımımızı da Şehit Sinan Akdemir İlkokulu’nda başladık. Hepinizden isteğim çevrenizi temiz tutmanız"

İl Milli Eğitim Müdürü'nden destek

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise projeyi ve öğrencilerin duyarlılığını şöyle değerlendirdi: "Bir haftalık aradan sonra yeniden okulunuza kavuştunuz. Sizlere mutlu, umutlu ve başarılı bir dönem diliyorum. Unutmayın ki temizlik imandandır. Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu Temizlik Sizden Top Bizden projesi kapsamında Şahinbey Belediye Başkanımız çevresini ve okulunu temiz tutan öğrencileri ödüllendirecek. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bu anlamlı projeden dolayı teşekkür ediyorum".

Veliler ve öğretmenler, projenin öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını, çocukların temizlik konusunda daha dikkatli davrandığını ve hediyelerin onları spor yapmaya teşvik ettiğini belirtti.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, TEMİZLİK SİZDEN TOP BİZDEN PROJESİ KAPSAMINDA TEMİZLİK KONUSUNDA HASSASİYET GÖSTEREN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE SPOR TOPU HEDİYE EDİYOR.