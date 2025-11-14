Sahte bungalov çetesine dev operasyon: 37 gözaltı, 14 tutuklama

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda sahte bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık yapan şebekeden 37 kişi yakalandı; 14'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 21:54
Kocaeli merkezli yürütülen soruşturmada, internet üzerinden sahte bungalov kiralama ilanları vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı; bugün adliyeye sevk edilenlerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma ve operasyon detayları

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada şebekenin internet üzerinden sahte hesaplar açarak "bungalov kiralama" vaadiyle vatandaşları kandırdığı belirlendi. Şüphelilerin kendilerini arayan kişilere IBAN verip para topladığı tespit edildi; banka hesaplarında toplam 35 milyon TL tutarında hareketlilik saptandı.

Olayda 43 kişinin mağdur olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında 11 Kasım tarihinde Kocaeli merkezli olmak üzere Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 37 şüpheli gözaltına alınırken, şebeke üyesi olduğu belirlenen 2 şüphelinin operasyon öncesinde başka suçlardan tutuklandığı ve cezaevine girdiği belirlendi.

Ele geçirilen dijital materyaller

Adres aramalarında çok sayıda dijital delil ele geçirildi. Aramalarda 43 cep telefonu, 5 laptop, 3 bilgisayar kasası, 8 HDD (sabit disk) ve 2 tablet bulundu.

Yargı süreci

Adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ve soruşturma çalışmaları sürüyor.

Sahte bungalov çetesine dev operasyon: 37 gözaltı, 14 tutuklama

