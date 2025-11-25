Sahte İlanla Vurgun: 23 Tutuklu, Hesaplarda 1 milyar 175 milyon TL İşlem

Sahte bungalov ilanıyla vurgun: 23 tutuklu

Kocaeli merkezli yürütülen soruşturmada, internet ve sosyal medya üzerinden bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyon detayları ve tutanaklar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, son aylarda artan dolandırıcılık şikayetleri üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen projeli dosyada 15 ayrı olayda toplam 1 milyon 482 bin TL tutarında dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarına göre, şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 175 milyon 970 bin 106 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Yakalama ve adli süreç

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkari, Sinop ve Muş illerinde birlikte hareket ettikleri ortaya kondu.

Operasyon öncesinde 3 şüpheli ara yakalamayla tutuklandı. Soruşturma kapsamında, 22 Kasım 2025'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 50 ekip ve 100 personel görev aldı ve 21 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 21 kişiden 3'ü bulundukları illerde SEGBİS aracılığıyla adliyeye çıkarılırken, 18 şüpheli Asayiş Şube ekiplerince Gebze Adliyesine sevk edildi.

Yapılan işlemler sonucunda 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20 şüpheli ise tutuklandı. Planlı operasyon kapsamında toplam 24 şüphelinin tamamı yakalanmış olup, 23 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.

Soruşturma ve adli süreçler halen devam etmektedir.

