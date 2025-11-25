Sahte İlanla Vurgun: 23 Tutuklu, Hesaplarda 1 milyar 175 milyon TL İşlem

Kocaeli merkezli operasyonda bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı; hesaplarda MASAK'a göre 1 milyar 175 milyon 970 bin 106 TL işlem tespit edildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 00:32
Sahte İlanla Vurgun: 23 Tutuklu, Hesaplarda 1 milyar 175 milyon TL İşlem

Sahte bungalov ilanıyla vurgun: 23 tutuklu

Kocaeli merkezli yürütülen soruşturmada, internet ve sosyal medya üzerinden bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyon detayları ve tutanaklar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, son aylarda artan dolandırıcılık şikayetleri üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen projeli dosyada 15 ayrı olayda toplam 1 milyon 482 bin TL tutarında dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtlarına göre, şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 175 milyon 970 bin 106 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Yakalama ve adli süreç

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkari, Sinop ve Muş illerinde birlikte hareket ettikleri ortaya kondu.

Operasyon öncesinde 3 şüpheli ara yakalamayla tutuklandı. Soruşturma kapsamında, 22 Kasım 2025'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 50 ekip ve 100 personel görev aldı ve 21 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 21 kişiden 3'ü bulundukları illerde SEGBİS aracılığıyla adliyeye çıkarılırken, 18 şüpheli Asayiş Şube ekiplerince Gebze Adliyesine sevk edildi.

Yapılan işlemler sonucunda 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20 şüpheli ise tutuklandı. Planlı operasyon kapsamında toplam 24 şüphelinin tamamı yakalanmış olup, 23 kişi tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.

Soruşturma ve adli süreçler halen devam etmektedir.

KOCAELİ MERKEZLİ YÜRÜTÜLEN PROJELİ DOSYA KAPSAMINDA İNTERNET ÜZERİNDEN BUNGALOV KİRALAMA VAADİYLE...

KOCAELİ MERKEZLİ YÜRÜTÜLEN PROJELİ DOSYA KAPSAMINDA İNTERNET ÜZERİNDEN BUNGALOV KİRALAMA VAADİYLE VATANDAŞLARI DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN 24 ŞÜPHELİDEN 23’Ü TUTUKLANDI. ŞÜPHELİLERİN MASAK KAYITLARINA GÖRE TOPLAM İŞLEM HACMİNİN 1,1 MİLYAR TL’Yİ AŞTIĞI TESPİT EDİLDİ.

KOCAELİ MERKEZLİ YÜRÜTÜLEN PROJELİ DOSYA KAPSAMINDA İNTERNET ÜZERİNDEN BUNGALOV KİRALAMA VAADİYLE...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi