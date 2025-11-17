Şair Eşref Şiirleriyle Anıldı: ŞEVAK'ın Geleneksel Kahvaltısı

Kırkağaçlılar İzmir'de Buluştu, Vakıf Bursları ve Dayanışma Öne Çıktı

Kırkağaç Şair Eşref Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı (ŞEVAK) tarafından düzenlenen geleneksel kahvaltı buluşmasında hiciv ustası Şair Eşref şiirleriyle anıldı.

İzmir'de birçok öğrenciye burs imkânı sunan ŞEVAK'ın sonbahar etkinliğinde, Ege Bölgesi'nin farklı illerinden gelen Kırkağaçlılar bir araya geldi. Ege Üniversitesi Lojmanları Konuk Evi'nde düzenlenen kahvaltıda katılımcılar tanışma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.

ŞEVAK Başkanı Cüneyt Naci Yıldırım etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Kırkağaç Şair Eşref Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı’mızın; gelenek haline getirdiği sonbahar kahvaltı etkinliğine ŞEVAK’a gönül veren dostlarımız ile birlikte gerçekleştirdik. Yaklaşık her dönem ortalama 50 üniversite öğrencisine burs veren vakfımıza, kuruluşumuzdan bu yana her daim maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen ve yine her daim yanımızda olan tüm hayırseverlere yine maddi ve manevi katkılarından dolayı yüzlerce isimsiz kahramanımız olan vakıf üyelerimize ve bağışçılarımıza, etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm gönül dostlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Üniversitede okuyan bursiyer gençlerimizin sayısını arttırmak, daha fazla burs verebilmek ve eğitim hayatları boyunca gençlerimizin yanında ve destek olabilmek adına; Gerek Vakfımıza resmi şekilde üye olarak, gerekse maddi ve manevi olarak vakfımıza destek vermek amacıyla ŞEVAK’ın eğitim ordusuna katılmak isteyen gönül dostlarımızı yanımızda görmek istiyor, kendilerine şimdiden şükranlarımızı sunuyor, esenlikler diliyoruz"

Etkinlikte ayrıca tanınmış hiciv ustası Şair Eşref'in şiirleri seslendirilirken, derneğin yürüttüğü çalışmalar ve geleceğe dönük projeler hakkında katılımcılar arasında fikir alışverişinde bulunuldu.

