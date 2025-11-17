Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu kullanımında kullanılan kimyasal malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi üzerinde bulunan ve M.B. isimli şahsın ikamet ettiği adrese yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu kullanımına yönelik çeşitli kimyasal malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler muhafaza altına alındı ve soruşturma kapsamında delil olarak kayda geçirildi.

Şüpheli M.B., ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

