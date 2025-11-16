Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Sakarya'nın Adapazarı, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon ve gözaltılar
Operasyon kapsamında K.A. (26), E.A. (26), Y.Ö. (17) ve 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranması bulunan S.E. (32) adlı şüpheliler gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Yapılan aramalarda; 130 gram bonzai yapımında kullanılan aseton, 14 parça halinde toplamda 59.11 gram sentetik cannabinoid maddesi, 35 gram tütüne emdirilmiş sentetik cannobinoid maddesi, eser miktarda a-m 2201 sentetik cannobinoid hammaddesi bulunan boş aseton kutusu, 1 gram a-m 2201 sentetik cannobinoid hammaddesi, 1 adet bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen boş aseton kutusu ve 6 adet bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen 50 gramlık boş tütün paketi ele geçirildi.
