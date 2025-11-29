Sakarya'da 4 Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı
Arifiye ve Erenler ilçelerinde yürütülen operasyonlarda silah, kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erenler ve Arifiye ilçelerinde dört ayrı kaçakçılık operasyonu düzenledi.
Operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet fişek, 985 paket gümrük kaçağı sigara ve 81 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yer aldı.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
