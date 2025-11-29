Sakarya'da 4 Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı

Sakarya'nın Arifiye ve Erenler ilçelerinde düzenlenen 4 kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı; silah, kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 17:02
Arifiye ve Erenler ilçelerinde yürütülen operasyonlarda silah, kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erenler ve Arifiye ilçelerinde dört ayrı kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Operasyonlar sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet fişek, 985 paket gümrük kaçağı sigara ve 81 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yer aldı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

