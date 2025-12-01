Sakarya'da 'Bir Hikaye Bin Neşe' Hendek'te Miniklere Gölge Oyunu ve Eğitim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bir Hikaye Bin Neşe' projesiyle Hendek Yeşiller İlkokulu'nda çocuklara gölge oyunu ve eğitici etkinlikler sunuldu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:24
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Bir Hikaye Bin Neşe" projesi kapsamında, Hendek ilçesindeki Yeşiller İlkokulu öğrencileri bir araya getirildi. Etkinlik, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kırsal bölgelerde gerçekleştiriliyor.

Projenin Amacı ve Yürütücüsü

Program, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilerek, şehir merkezine uzak mahallelerde yaşayan çocukların bilgiye ve sanata erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Etkinlik İçeriği

Hendek Yeşiller İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere doğa sevgisi, çevre bilinci, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ve aile kavramının önemi anlatıldı. Öğretici içerikler, çocukların ilgisini çekecek eğlenceli aktivitelerle desteklendi.

Geleneksel Gölge Oyunu Sahnelendi

Etkinlik kapsamında, yazar ve yönetmenliğini Seçkin Bayramoğlu'nun üstlendiği "Karagöz Mikroplara Karşı" adlı gölge oyunu sahnelendi. Geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen figürleri Hacivat ve Karagöz aracılığıyla hijyen ve sağlık kuralları çocuklara eğlenceli bir dille aktarıldı. Minikler oyunu ilgiyle izleyerek hem öğrendi hem keyifli vakit geçirdi.

