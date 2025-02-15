Sakarya'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 2 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Hayvan Hırsızlığı Olayıyla İlgili Gelişmeler

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı. R.A. (64), 9 Ocak'ta Kızılbayır Mahallesi'ndeki çiftliğinden kaybolan hayvanlarının çalındığı düşüncesiyle jandarmaya başvurdu.

JASAT Ekiplerinin Titiz Çalışması

Bu başvuru üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), olayla ilgili detaylı bir araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde, kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden derinlemesine analizler yapıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, kaybolan 9 hayvandan 2'sinin geri döndüğü bilgisine ulaşıldı. Geride kalan 7 hayvandan 3'ünün ise İstanbul Tuzla'daki hayvan pazarında satıldığı tespit edildi.

Gözaltına Alınan Zanlılar

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlılar H.K. ve M.Ç., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca, diğer 4 hayvanı çaldıkları belirlenen 7 kişinin daha önce büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan tutuklandığı öğrenildi.