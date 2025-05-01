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Sakarya'da Devrilen Tır Anadolu Otoyolu'nda Ulaşımı Aksattı

Sakarya'da devrilen tır, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksamalara neden oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 12:46
Sakarya'da Devrilen Tır Anadolu Otoyolu'nda Ulaşımı Aksattı

Sakarya'da Tır Kazası Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yaşanan kaza, ulaşımda önemli aksamalara yol açtı. Otoyolun Ankara istikametinde, Sapanca geçişinde A.Ç. tarafından kullanılan 49 AAS 283 dorse plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeni Mahalle mevkisinde devrildi.

Olayın hemen ardından jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaza nedeniyle, otoyolun Ankara yönünde bir süre ulaşımda aksama yaşandı. Bazı sürücüler bu durumu fırsat bilerek, Sapanca gişelerinden çıkış yaparak alternatif güzergahları tercih etmek zorunda kaldı.

Öte yandan, kazanın anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın seyrini ve ardından yaşananları gözler önüne seriyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

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