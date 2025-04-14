Sakarya'da Horoz Dövüşüne 416 Bin Lira Ceza

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, horoz dövüşü yaptıran 32 kişiye toplam 416 bin 386 lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşı Mahallesi'nde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, kumar oynanması için yer sağlanması ve izinsiz içki satışı iddialarını araştırmak amacıyla M.İ. ve G.İ.'nin ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 52 Hint horozu ile birlikte, satışı yapılan 40 teneke ve 24 cam şişe bira ele geçirildi.

Kabahatler Kanunu uyarınca 31 kişiye 286 bin 657 lira, M.İ.'ye ise 129 bin 729 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen horozlar, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 32 kişiye 416 bin 386 lira ceza kesildi.