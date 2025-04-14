DOLAR
38,04 0,28%
EURO
43,35 0,53%
ALTIN
3.932,31 0,66%
BITCOIN
3.226.609,84 -1,62%

Sakarya'da Horoz Dövüşüne 416 Bin Lira Ceza

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde düzenlenen horoz dövüşü için 32 kişiye toplamda 416 bin 386 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 13:01
Sakarya'da Horoz Dövüşüne 416 Bin Lira Ceza

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, horoz dövüşü yaptıran 32 kişiye toplam 416 bin 386 lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşı Mahallesi'nde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, kumar oynanması için yer sağlanması ve izinsiz içki satışı iddialarını araştırmak amacıyla M.İ. ve G.İ.'nin ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 52 Hint horozu ile birlikte, satışı yapılan 40 teneke ve 24 cam şişe bira ele geçirildi.

Kabahatler Kanunu uyarınca 31 kişiye 286 bin 657 lira, M.İ.'ye ise 129 bin 729 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen horozlar, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 32 kişiye 416 bin 386 lira ceza kesildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 32 kişiye 416 bin 386 lira ceza kesildi.

İLGİLİ HABERLER

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
10. İstanbul Karbon Zirvesi: Sürdürülebilir Çözümler Tartışılıyor
2
Muğla'da Balık Avlarken Denize Düşen Kişinin Cesedi Kaş'ta Bulundu
3
Gazi Osman Paşa, 125. Yılında Tokat'ta Anıldı
4
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Kayseri'de Kritik Ziyaret
5
Nisan Ayında Memur Alımlarında Fırsatlar! KPSS 50 İle Başvurun
6
Ukrayna'da Rusya'nın Füze Saldırısında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi
7
Uşak'ta İşçi Servisleri Çarpıştı: 20 Yaralı

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Nisan Ayında Memur Alımlarında Fırsatlar! KPSS 50 İle Başvurun

İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!