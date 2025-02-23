Sakarya'da Kar Mağduriyetine Son: 3 Kişi Kurtarıldı

Sakarya'da Karla Mücadele Başarıyla Sonuçlandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, 2 metreyi aşan kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı. İstanbul ve Kocaeli'den gelerek İnönü Yaylası'nda 4 gündür kamp yapan Ali İhsan S. (64), Enver M. (56) ve Talha A. (54), yoğun kar yağışı nedeniyle zorlu bir durumda kaldı.

Yardım Ekipleri Harekete Geçti

Mağduriyetin bildirilmesi üzerine, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Pamukova Belediyesi karla mücadele ekipleri hızlıca harekete geçti. Ekipler, bölgeye ulaşarak mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Kurtarılanlar Sağlık Kontrolünden Geçti

Kurtarma operasyonunun ardından, 3 kişi Hüseyinli Mahallesi'ne götürüldü. Burada selameti için hastanede sağlık kontrolüne tabii tutulan bireyler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Uyarılar Yapıldı

Olayın ardından, ekipler vatandaşları yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahalle ve yaylalara çıkmamaları konusunda uyardı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki yaylada iki metreyi aşan kar nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.