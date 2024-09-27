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Sakarya'da Mobilya Sektör Zirvesi Düzenleniyor

Türkiye'nin mobilya sektöründe önemli gelişmelerin ele alındığı zirve Sakarya'da gerçekleştiriliyor. Katılımcılar arası tartışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:29
Sakarya'da Mobilya Sektör Zirvesi Düzenleniyor

Sakarya'da Mobilya Sektör Zirvesi Başladı

Bu yıl Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı", önemli isimlerin katılımıyla başladı. Etkinliğe Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi ev sahipliği yapıyor.

İhracatın Yükselişi ve Hedefler

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, yaptığı konuşmada Türkiye'nin mobilya ihracatının 2003 yılında 456 milyon dolardan, 20 yıl içinde 4,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Kılıçkaya bu başarıda sektörün katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Sakarya Valisi'nin Mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, mobilya sektörünün Sakarya için büyük öneme sahip olduğunu, bu sektörde sağlanan istihdamın da önemli olduğunu vurguladı.

Sektördeki İlerlemeler

MOYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Türkiye'nin mobilya sektörünün lokomotif sektörler arasında yer aldığını belirtirken, sektörde kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin İhracat Hedefleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili Ahmet Güleç, Türkiye'nin dünya genelinde mobilya sektöründe 30'uncu sıradan 7'nci sıraya yükseldiğini ve bu sektörde 45 binin üzerinde firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi.

Etkinlikte üniversite temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı. Zirve yarın sona erecek.

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul...

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı açılış programıyla başladı.

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul...

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı açılış programıyla başladı.

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul...

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı açılış programıyla başladı.

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul...

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı açılış programıyla başladı.

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul...

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı açılış programıyla başladı.

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul...

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı açılış programıyla başladı.

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul...

Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve İstanbul Arel Üniversitesi tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Mobilya Sektör Zirvesi ve Arama Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı açılış programıyla başladı.

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