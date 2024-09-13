Sakarya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 22:15
Sakarya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Feci Kaza

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 19 yaşındaki Mikail Güray Esentürk isimli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Kaza, Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Esentürk, 54 HA 904 plakalı motosikletiyle akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak isteyen 48 yaşındaki Cafer S. yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Savcı ve Emniyet Olay Yerinde

Olayın ardından kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Esentürk, Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Cafer S. ise gözaltına alındı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın detayları hakkında soruşturma başlatıldı.

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