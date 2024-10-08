Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'da gerçekleştirilen bir operasyonda kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine karıştığı tespit edilen 3 şahıs tutuklandı. Bu operasyon, İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçelerdeki jandarma komutanlıklarının iş birliği ile gerçekleşti.

Operasyon Detayları

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde düzenlenen çalışma kapsamında, Sapanca, Karasu ve Akyazı ilçelerindeki belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Özel ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda, çeşitli türlerde uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar, hassas teraziler, fişekler, cep telefonları ve nakit paralar ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyon sonucunda gözaltına alınan M.Ö.Ç, R.K.Ç. ve O.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu operasyon, Sakarya'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaları pekiştiriyor ve suçlulara karşı kararlılıkla ilerlenildiğini gösteriyor.