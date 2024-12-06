Sakarya'dan Gazze'ye Destek: Öğrencilerden Anlamlı Etkinlik

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan Kocaali İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için anlam dolu bir etkinlik gerçekleştirerek, Gazze’deki akranlarına destek oldular. Etkinlik, 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler "Hanzala" adlı karikatür karakterinin yer aldığı karton pankarta, "Dünyadaki en sağır edici ses acı çeken bir mazlumun suskunluğudur" ifadesini yazdılar. Kız öğrencilerden oluşan 34 kişilik bir grup, bildirilerini okuduktan sonra Türk ve Filistin bayrağını açarak duygusal bir an yaşattılar.

Okul Müdürü'nden Önemli Açıklamalar

Okul müdürü Fuat Özgen, bu etkinlikle birlikte tüm mazlum coğrafyalarda yaşanan zulme dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade etti. Özgen, "Çocuklarımızın yürekleri o kadar geniş, o kadar merhamet yüklü ki, onlar bizleri bu noktada motive ediyorlar" diyerek bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Öğrencilere Bilinç Kazandırma Çabası

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Eda Karaca, öğrencileri aydınlatmak ve yaşanan zulümle ilgili bilgi vermek amacıyla sürekli paylaşımlarda bulunduklarının altını çizdi. Ayrıca, ilerleyen günlerde kermes düzenlemeyi düşündüklerini ve bu tür etkinliklerin çocukların duyarlılığını artırdığını belirtti.

Öğrencilerden Duygusal Açıklamalar

Öğrenci Şura Umay Yaman, Gazze’de yaşanan durumdan dolayı üzgün olduğunu vurgulayarak, herkesin boykot konusuna dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Yaman, "Biz burada ders işliyoruz, eğleniyoruz; onlar orada bombaların altında kim bilir kaç parçaya bölünüyorlar" diyerek hislerini paylaştı.

Bir diğer öğrenci Berra Ceylan ise, yaşananların insanlık için utanç verici olduğunu ifade ederek, "Anne ve babaları çocukları enkaz altında kaldıklarında kollarına isim yazarak onları bulabiliyorlar. İnsanlar hiç mi utanmıyor, hiç mi üzülmüyor?" şeklinde duygularını aktardı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortaokul öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'deki akranlarına destek amacıyla etkinlik gerçekleştirdi. Kocaali İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Hanzala" adlı karikatür karakterinin yer aldığı karton pankarta "Dünyadaki en sağır edici ses acı çeken bir mazlumun suskunluğudur" yazdı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortaokul öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'deki akranlarına destek amacıyla etkinlik gerçekleştirdi. Kocaali İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Hanzala" adlı karikatür karakterinin yer aldığı karton pankarta "Dünyadaki en sağır edici ses acı çeken bir mazlumun suskunluğudur" yazdı.