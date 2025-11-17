Sakarya Hendek’te Ev ve Samanlık Alev Topuna Döndü

Sakarya’nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki samanlığa sıçrayarak ev ve samanlığın alev topuna dönmesine yol açtı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının, henüz belirlenemeyen bir nedenle O.A.ya ait evde başladığı öğrenildi. Alevlerin hızla yayılması sonucu çevrede büyük paniğe neden oldu.

Müdahale ve inceleme

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı; yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yürütüyor.

SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİNDE EVDE ÇIKAN YANGIN BİTİŞİĞİNDEKİ SAMANLIĞA SIÇRADI. EV VE SAMANLIĞIN ALEV TOPUNA DÖNDÜĞÜ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.