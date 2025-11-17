Sakarya Hendek’te Ev ve Samanlık Alev Topuna Döndü

Hendek Dikmen Mahallesi'nde çıkan yangın bitişikteki samanlığa sıçradı; ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi, itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:57
Sakarya’nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki samanlığa sıçrayarak ev ve samanlığın alev topuna dönmesine yol açtı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangının, henüz belirlenemeyen bir nedenle O.A.ya ait evde başladığı öğrenildi. Alevlerin hızla yayılması sonucu çevrede büyük paniğe neden oldu.

Müdahale ve inceleme

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı; yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yürütüyor.

