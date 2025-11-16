Sakurajima Yanardağı'nda Patlama: Kül Bulutu 4 bin 400 Metreye Ulaştı

Sakurajima Yanardağı'nda gece yarısı patlama: Kül bulutu 4 bin 400 metreye ulaştı

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoshima eyaletinde yer alan Sakurajima Yanardağı'nda meydana gelen patlamada açığa çıkan volkanik kül ve duman bulutu, 4 bin 400 metre yüksekliğe ulaştı.

Patlama ve ölçümler

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, patlama yerel saatle 00.57'de yanardağın Minamidake kraterinde gerçekleşti. JMA, kül ve duman bulutunun geçen yıl 18 Ekim'den bu yana ilk kez 4 bin metre barajını aştığını belirtti.

Uyarılar ve etkilenebilecek bölgeler

JMA, Kagoshima, Kumamoto ve Miyazaki eyaletlerinin bazı bölgelerinde kül yağışı görülebileceğini bildirdi. Kurum, "Orta düzeyde kül yağışının beklendiği bölgelerde şemsiye veya maske kullanılması ve araç kullanırken yavaş sürüş gibi önlemler alınması" uyarısında bulundu.

Alarm seviyesi ve yerel açıklama

Sakurajima Yanardağı için uyarı seviyesi 5 üzerinden 3 olarak korunurken, bölge sakinlerine yanardağ ve çevresine yaklaşmama çağrısı yapıldı. Kagoshima Valiliği ise patlamaya rağmen herhangi bir zarar meydana gelmediğini açıkladı.

Yetkililer gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor ve halka güncel uyarılara dikkat etme çağrısı yapılıyor.

