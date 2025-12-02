Salihli'de 9 Ayda 508 Kişi Uyuşturucu Suçlarından Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü, Ocak-Eylül dönemine ilişkin uyuşturucu operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. Yapılan çalışmalarda satış, kullanım, yetiştirme ve sokak satıcılığı ("torbacı") faaliyetlerine karşı yürütülen operasyonlar kamuoyuna duyuruldu.

Operasyonların genel bilançosu

Açıklamaya göre, son 9 ayda toplam 358 olay kayda geçti ve 508 şüpheli yakalandı. Bu kapsamda soruşturma ve adli işlemler neticesinde 88 kişi tutuklandı, 32 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 388 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Ele geçirilen uyuşturucular

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında: 595 gram metamfetamin, 120 gram esrar, 1 kilo 425 gram sentetik kannabinoid, 108 gram skunk, 4,5 gram binoid (bonzai hammaddesi), 25.877 adet sentetik ecza hap, 941 adet ecstasy, 131 kök kenevir bitkisi ve 64.341 içimlik peçeteye emdirilmiş uç bonzai yer aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Salihli'de huzur ve güven ortamının korunması için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU MADDE SATIŞI YAPAN, KULLANAN, YETİŞTİREN VE "TORBACI" OLARAK BİLİNEN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN OPERASYONLARIN SONUÇLARINI KAMUOYUNA AÇIKLADI.