Samandağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 270 Kilo Ele Geçirildi

İlçe Emniyeti yüklü miktarda tütün ve çay ele geçirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada 270 kilo kaçak tütün, 7 kilo yaş nargile tütünü ve gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ İsmet Paşa Caddesi üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada; plastik leğen, çuval ve koli kutusu içerisinde taşındığı bildirilen 250 kilo kıyılmış tütün, 7 kilo yaş nargile tütünü ve gümrük kaçağı çay bulundu.

Olayla ilgili olarak şüpheli N.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

