Samandağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 270 Kilo Ele Geçirildi

Hatay Samandağ'da durdurulan araçta 270 kilo kaçak tütün, 7 kilo yaş nargile tütünü ve gümrük kaçağı çay ele geçirildi; N.K. hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 00:35
Samandağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 270 Kilo Ele Geçirildi

Samandağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 270 Kilo Ele Geçirildi

İlçe Emniyeti yüklü miktarda tütün ve çay ele geçirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada 270 kilo kaçak tütün, 7 kilo yaş nargile tütünü ve gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ İsmet Paşa Caddesi üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada; plastik leğen, çuval ve koli kutusu içerisinde taşındığı bildirilen 250 kilo kıyılmış tütün, 7 kilo yaş nargile tütünü ve gümrük kaçağı çay bulundu.

Olayla ilgili olarak şüpheli N.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

SAMANDAĞ’DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

SAMANDAĞ’DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Mudanya'da Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Gece Boyu Arama
2
Kahramanmaraş'ta polisten kaçan motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Osmaniye'de Molotoflu Saldırı: Kamyoneti Kundaklayan 2 Şüpheli Tutuklandı
4
Kiev'e Saldırı: Can Kaybı 3, Yaklaşık 600 Bin Hanede Elektrik Kesintisi
5
Çorum'da ilaçlama sonrası 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
6
Aksaray'da Palalı Saldırı: Taşpazar Mahallesi'nde 1 Ağır Yaralı
7
Aksaray'da Kıskançlık Krizi: Genç Kadın Erkek Arkadaşının Sevgilisini Bıçakladı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı