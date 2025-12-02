Başkan Sami Er: "Eskimalatya’yı hak ettiği yere getireceğiz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Eskimalatya’da muhtarlarla bir araya gelerek bölgeye yönelik projeler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Er, "Devasa hizmetlerimiz olacak. Malatya’nın için çok güzel kaynaklar bulduk. Bu kaynakların hepsini şehrimize harcıyoruz" dedi.

Muhtarlarla istişare: Mahallelerin talepleri dinlendi

Toplantıya Hasırcılar, Kemerköprü, Serintepe, Karabağlar, Alacakapı, Karahan, Meydanbaşı, Dolamantepe, Kadıçayırı, Boran, Yarımcahan, Ağılyazı, Kuluşağı, Karatepe, Kıraçlar ve Toptaş mahallelerinin muhtarları katıldı.

Eskimalatya Muhtarlar Derneği Başkanı Nafiz Sayın, Belediye Başkanı Er ve ekibine teşekkür ederek muhtarların taleplerini aktardı: "Muhtarlarımız dertlerini anlattı, mahallelerinin sorunlarını dile getirdi. Muhtarlar mahallelerine, siz Malatya’ya hizmet ediyorsunuz. Malatya’yı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Nokta atışı sorunlar hemen çözülüyor. Başarılı bir ekibiniz var. Gençlik merkezi ve spor kompleksi eksik. Gençlik merkezi için bir yer ayarladık. Spor kompleksi müjdesi bizleri mutlu etti. 2023 depreminde tarihi eserler hasar aldı. Sizlerin desteğiyle ayağa kalkacağına inanıyorum. Bizler, sizlerin yanındayız. Malatya’yı ayağa kaldırma noktasında bizler yapıcıyız".

Muhtarlar belediyenin gözü kulağı

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği döneminden bu yana muhtarlara önem verdiğini belirten Başkan Er, muhtarları "o mahallenin sevilen insanı, kanaat önderi" olarak tanımladı ve şunları söyledi: "Bizim elimiz gözümüz kulağımızsınız. Bizim göremediğimizi siz görüyorsunuz. Dezavantajlı insanlarımızdan haberiniz var. Hemşehrilerimizin dertlerini, sıkıntılarını, taleplerini yakından biliyorsunuz. Dolayısıyla bunları iletip, bizim de işimizi kolaylaştırıyorsunuz. Muhtarlarımızla çok güçlü bir iletişimimiz var. Bugünkü bu ziyaret de bunun göstergesi. Sizleri dinledik. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür diyorum. Memnuniyetsizlik görmedim. Genel manada hizmetin geldiğini gördük. MASKİ, yol altyapı ve diğer hususlarda maksimum bir çalışma içindeyiz".

"Devasa hizmetlerimiz olacak"

MASKİ ile ilgili şikayetlerin azaldığına dikkat çeken Er, su ve altyapı sorunlarına ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Yazın kırsalda ve merkezde su sıkıntısı vardı. Hamd olsun, bu sıkıntıları el birliği ile giderdik. İçme suyunun sulamada kullanılması en büyük sorunlarınızdan bir tanesi. Bu sorunu da el birliği ile aşmalıyız. Rezerv alanlarda, MASKİ ile alakası olmayan ciddi kriz oldu. 3’ü rezerv alan olmak üzere 4 bölgede ana isale hattı patladı. Bunların eski halini alması 20 günümüzü aldı. Altyapı noktasında çok ciddi yatırımlarımız var. Devasa hizmetlerimiz olacak. Malatya’nın için çok güzel kaynaklar bulduk. Bu kaynakların hepsini şehrimize harcıyoruz."

Eskimalatya için hedefler ve restorasyon çalışmaları

Eskimalatya’yı kadim bir bölge olarak tanımlayan Başkan Er, 2026 hedeflerine dair şunları söyledi: "Malatya’ya güzel hizmetler yapıldı, yeni kaynaklarla birlikte 2026 yılında çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Negatif enerjiyle toplumun morali bozuluyor. Güzel işleri de anlatmak lazım. Samimiyet içinde arkadaşlarımız çalışıyor. Eskimalatya kadim bir bölgemiz. İki senedir deprem endeksli çalıştık; ama diğer işleri de ihmal etmedik. Depremin yaralarını büyük oranda sardık. 68 bin bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar konut ve iş yerlerinin tamamının kuraları çekilecek. 2026 yılının ilk çeyreğinde işler bitmiş olacak. Kültür varlıkları da çok önemli. Eskimalatya’daki kültür varlıklarını çok önemsiyoruz. Mevcutların restorasyonunun yapılması ile birlikte gün yüzüne çıkmamış eserler var. Eskimalatya’yı hak ettiği yere getirmeliyiz."

Başkan Sami Er, ayrıca Eskimalatya’ya bir spor kompleksi yapılacağının müjdesini verdi ve muhtarlarla birlikte projenin yapılacağı alanda incelemede bulundu.

