Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2025'te Muayene Sayısı 900 Bine Yaklaştı

Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 2025'te gerçekleştirilen muayene sayısı 900 bine yaklaşırken, çevre illerden gelen binlerce hastaya tedavi sunuldu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:10
Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2025'te Muayene Sayısı 900 Bine Yaklaştı

Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2025'te Muayene Sayısı 900 Bine Yaklaştı

SAMSUN (İHA)Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 2025 yılı içinde gerçekleştirilen muayene sayısı 900 bine yaklaştı. Hastane, Samsun'un yanı sıra Amasya, Sinop ve Ordu başta olmak üzere çevre illerden gelen hastalara da ağız ve diş sağlığı hizmeti sundu.

Hizmet ve uygulama istatistikleri

2025 yılı faaliyet raporuna göre hastanede yıl içerisinde binden fazla poliklinik muayenesi gerçekleştirildi. Aynı dönemde binin üzerinde hareketli ve sabit protez uygulaması yapılırken, binin üzerinde dolgu ve kanal tedavisi gerçekleştirildi. Bu tedavilerle geniş bir hasta grubuna ulaşım sağlandı.

Donanım ve kapasite kullanımı

Hastanede modern tıbbi cihazlar ve uzman hekim kadrosu ile ağız ve diş sağlığı alanında tanı ve tedavi hizmetleri sunuluyor. 2025 yılı boyunca artan hasta sayısına paralel olarak hizmet kapasitesinin etkin şekilde kullanıldığı bildirildi.

SAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ’NDE 2025 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MUAYENE SAYISI 900...

SAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ’NDE 2025 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MUAYENE SAYISI 900 BİNİ AŞARKEN, HASTANE SAMSUN’UN YANI SIRA ÇEVRE İLLERDEN GELEN HASTALARA DA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNDU.

SAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ’NDE 2025 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MUAYENE SAYISI 900...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop’ta Bağımlılıkla Mücadele İçin Teknik Kurul Toplantısı
2
Uludağ'da Sömestr Cümbüşü: Kar, Kayak ve Telesiyej Kuyrukları
3
Nevşehir'de Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Kamyonlar Bekletildi, Yollar Kontrollü Açıldı
4
Kılavuz Gençlik Merkezleri 2025’te 24 Bin Öğrenciye Ulaştı
5
Bursa’da 200 Kadın Sinemada İyilik İçin Ördü
6
Menopoz: Yeni Denge ve Kadın Sağlığı İçin Dönüm Noktası
7
Ataşehir'de Taksi Krizi: 34 TGV 83 Plakalı Sürücü Engelli Yolcuları İndirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları