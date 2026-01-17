Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2025'te Muayene Sayısı 900 Bine Yaklaştı

SAMSUN (İHA) – Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 2025 yılı içinde gerçekleştirilen muayene sayısı 900 bine yaklaştı. Hastane, Samsun'un yanı sıra Amasya, Sinop ve Ordu başta olmak üzere çevre illerden gelen hastalara da ağız ve diş sağlığı hizmeti sundu.

Hizmet ve uygulama istatistikleri

2025 yılı faaliyet raporuna göre hastanede yıl içerisinde binden fazla poliklinik muayenesi gerçekleştirildi. Aynı dönemde binin üzerinde hareketli ve sabit protez uygulaması yapılırken, binin üzerinde dolgu ve kanal tedavisi gerçekleştirildi. Bu tedavilerle geniş bir hasta grubuna ulaşım sağlandı.

Donanım ve kapasite kullanımı

Hastanede modern tıbbi cihazlar ve uzman hekim kadrosu ile ağız ve diş sağlığı alanında tanı ve tedavi hizmetleri sunuluyor. 2025 yılı boyunca artan hasta sayısına paralel olarak hizmet kapasitesinin etkin şekilde kullanıldığı bildirildi.

SAMSUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ’NDE 2025 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MUAYENE SAYISI 900 BİNİ AŞARKEN, HASTANE SAMSUN’UN YANI SIRA ÇEVRE İLLERDEN GELEN HASTALARA DA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNDU.