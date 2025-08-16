DOLAR
Samsun Bafra'da silahla yaralama: Zanlı tutuklandı

Bafra Cumhuriyet Meydanı'nda 14 Ağustos'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan Sebahattin K.; şüpheli Recep L. adliyeye sevk edilip tutuklandı, yaralı taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:53
14 Ağustos'taki olayın ardından adli işlem tamamlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleşen olayda, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda 14 Ağustos tarihinde çıkan silahlı kavgada Sebahattin K'yi (41) silahla yaraladığı belirtilen Recep L'nin (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayda yaralanan Sebahattin K.'nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

