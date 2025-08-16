Samsun Bafra'da silahla yaralama: Zanlı tutuklandı
14 Ağustos'taki olayın ardından adli işlem tamamlandı
Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleşen olayda, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda 14 Ağustos tarihinde çıkan silahlı kavgada Sebahattin K'yi (41) silahla yaraladığı belirtilen Recep L'nin (54) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayda yaralanan Sebahattin K.'nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.