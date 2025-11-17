Samsun Bafra'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki ayrı operasyonda metamfetamin, esrar, sentetik kannabinoid ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:39
Operasyon Özeti

Samsun narkotik ekipleri, Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenledikleri iki ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirdi. Ekipler toplamda 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İlk Operasyon

Yapılan ilk aramada V.S. (32) ve R.A. (38) isimli şahısların üzerlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

İkinci Operasyon

Devam eden diğer operasyonda ise O.K. (46) isimli şahsın iş yeri, ikameti ve aracında yapılan aramalarda 108,76 gram metamfetamin, 19,71 gram esrar, 80,85 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

