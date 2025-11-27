Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Sosyal Yardım Alanların Su Faturalarını Ödeyecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alanların su faturalarını karşılayacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), sosyal yardım alan dar gelirli vatandaşların su faturalarının belediye tarafından ödenmesini öngören düzenlemeyi SASKİ komisyonunda oy birliğiyle kabul ederek genel kurula gönderdi.

Komisyon toplantısında gündem

Toplantı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis binasında yapıldı. Komisyon gündeminde, genel kurulda karara bağlanmamış toplam 9 madde yer aldı.

Teklif ve değerlendirmeler

AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel sosyal yardım alan aboneleri ilgilendiren fıkra değişikliğiyle ilgili olarak şunları teklif etti: "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgili birimi tarafından, resmi yazının abonenin sosyal yardıma muhtaç olduğunu gösterir belgelerle birlikte idareye gönderilmesiyle belirlenen ve barınma gayesi ile oturulan yerlerde içme ve kullanma amaçlı su tüketen veya üreten abonelerdir."

SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ise uygulamanın işleyişini anlatarak, "Teklif ettiğimiz madde, sosyal yardıma muhtaç olan abonelerimiz, müracaatı Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne yapıyor. Buradaki faturaların bedeli SBB tarafından ödeniyor. Ayrıca belediyemiz, bu durumda olan kişilerin belgelerini SASKİ’ye gönderiyor. Biz de ona göre işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sosyal yardım kapsamında ödenen faturalar için bir açıklama getirdik" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan ise uygulamada netlik sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Dar gelirli vatandaşların su faturalarının SBB tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Ancak kimlerin yararlanacağı net değil. Muhtaçlık Kanunu’na göre mi, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ortak bir çalışma mı yapılacak? Emekli başvuruları nasıl değerlendirilecek? Bu soruların açıklığa kavuşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İlgili madde ve komisyon gündemindeki diğer 8 madde oy birliğiyle kabul edilerek genel kurul kapanış toplantısına havale edildi.

