Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Sosyal Yardım Alanların Su Faturalarını Ödeyecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan dar gelirli vatandaşların su faturalarını SASKİ aracılığıyla ödeyecek; madde oy birliğiyle genel kurula gönderildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:20
Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Sosyal Yardım Alanların Su Faturalarını Ödeyecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alanların su faturalarını karşılayacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), sosyal yardım alan dar gelirli vatandaşların su faturalarının belediye tarafından ödenmesini öngören düzenlemeyi SASKİ komisyonunda oy birliğiyle kabul ederek genel kurula gönderdi.

Komisyon toplantısında gündem

Toplantı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis binasında yapıldı. Komisyon gündeminde, genel kurulda karara bağlanmamış toplam 9 madde yer aldı.

Teklif ve değerlendirmeler

AK Parti Grup Başkanvekili Recep Kemal Certel sosyal yardım alan aboneleri ilgilendiren fıkra değişikliğiyle ilgili olarak şunları teklif etti: "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgili birimi tarafından, resmi yazının abonenin sosyal yardıma muhtaç olduğunu gösterir belgelerle birlikte idareye gönderilmesiyle belirlenen ve barınma gayesi ile oturulan yerlerde içme ve kullanma amaçlı su tüketen veya üreten abonelerdir."

SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık ise uygulamanın işleyişini anlatarak, "Teklif ettiğimiz madde, sosyal yardıma muhtaç olan abonelerimiz, müracaatı Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne yapıyor. Buradaki faturaların bedeli SBB tarafından ödeniyor. Ayrıca belediyemiz, bu durumda olan kişilerin belgelerini SASKİ’ye gönderiyor. Biz de ona göre işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sosyal yardım kapsamında ödenen faturalar için bir açıklama getirdik" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan ise uygulamada netlik sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Dar gelirli vatandaşların su faturalarının SBB tarafından karşılanacağı belirtiliyor. Ancak kimlerin yararlanacağı net değil. Muhtaçlık Kanunu’na göre mi, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ortak bir çalışma mı yapılacak? Emekli başvuruları nasıl değerlendirilecek? Bu soruların açıklığa kavuşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İlgili madde ve komisyon gündemindeki diğer 8 madde oy birliğiyle kabul edilerek genel kurul kapanış toplantısına havale edildi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL KURUL KOMİSYONU’NDA...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL KURUL KOMİSYONU’NDA, SU FATURALARI BELEDİYE TARAFINDAN KARŞILANACAK VATANDAŞLARA İLİŞKİN MADDE ELE ALINDI.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL KURUL KOMİSYONU’NDA...

İLGİLİ HABERLER

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geyve'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
2
Akşehir Kirazı'nda Saha İncelemeleri Başladı
3
Samsun'da 'Aile Yılı' Kapsamında İki Önemli Çalıştay
4
Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
5
Manisa (Salihli) At Arabası Operasyonu: 2 Araç Trafikten Men Edildi
6
Gilead Türkiye: Erken Tanı Hayati — 'HIV Zor Değil' Çağrısı
7
Kahramanmaraş'ta Hortum Sarma Makinesine Sıkışan İşçi Kurtarıldı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?