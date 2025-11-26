Samsun Büyükşehir'den Çiftlik Caddesi'ne 436 İşletmeye Sıfır Atık Kiti

Samsun Büyükşehir'den Çiftlik Caddesi'ne 436 İşletmeye Sıfır Atık Desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre bilincini yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projesi kapsamında Çiftlik(İstiklal) Caddesi'nde bulunan 436 işletmeye Sıfır Atık Kiti dağıtıldı.

Temiz Çevre, Temiz Samsun hedefiyle çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık ve çevre bilinci alanındaki projelerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Kent genelinde sürdürülebilir bir atık yönetimi oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalarda, İlkadım ilçesinin en yoğun noktalarından biri olan İstiklal (Çiftlik) Caddesi'nde önemli bir dönüşüm hamlesi hayata geçirildi.

Daha önce cadde genelinde düzenlenen Çevre Anneleri etkinlikleri ile vatandaşlarda sıfır atık farkındalığı artırılmış, doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümün önemi vurgulanmıştı. Bu bilinçlendirme adımlarının ardından kurulan Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projesi Farkındalık Pazarı ile sürdürülebilir yaşam kültürünün toplumun tüm kesimlerine yayılması hedeflendi.

Çevre dostu kitler işletmelere dağıtıldı

Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, cadde esnafının sürdürülebilir uygulamalara katılımını artırmak amacıyla bölgedeki işletmelere çevre dostu kitler dağıttı. İçerisinde termos, tasarruf ampulü, perlatör, bez çanta ve file bulunan bu kitler, toplam 436 işletmeye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde yürüttüğü bu örnek uygulamalar sayesinde Samsun’un sürdürülebilir şehircilik alanında bölgeye öncülük etmeyi sürdürmesi hedefleniyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÇEVRE BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK ADINA “ÇİFTLİK CADDESİ SIFIR ATIK DÖNÜŞÜM PROJESİ” KAPSAMINDA ÇİFTLİK(İSTİKLAL) CADDESİ’NDE BULUNAN 436 İŞLETMEYE SIFIR ATIK KİTİ DAĞITILDI.