Samsun Çarşamba'da Toprak Analizi ve Kök Zararlısı Tespiti: Mayıs Böceği Uyarısı

Samsun Çarşamba'da Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Bafracalı, Hacılıçay ve Beylerce'de toprak analizi yaparak mayıs böceği larvaları ve kök zararlıları için üreticileri bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:59
Samsun Çarşamba'da toprak analizi ve kök zararlısı tespiti

Tarım ve Orman Çarşamba İlçe Müdürlüğü ekipleri, Samsun’un Çarşamba ilçesinde toprak altında köklere zarar veren ve ağaç gelişimini olumsuz etkileyen zararlılara karşı başlattığı çalışmaları hızlandırdı.

Yapılan çalışmalar ve tespitler

Ekipler son olarak Bafracalı, Hacılıçay ve Beylerce Mahallelerinde üreticilerle bir araya gelerek bahçe ve toprak analizleri gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında kök zararlısı tespiti ile olası hastalık riskleri değerlendirildi ve sahadan elde edilen bulgular paylaşıldı.

Personel, özellikle mayıs böceği larvalarının gelişim sürecini, zarar şekillerini ve uygulanabilecek mücadele yöntemlerini üreticilere anlattı. Beyaz kurtlar olarak adlandırılan larvaların toprak altında fındık saçak kökleri ile beslenerek ağaçlarda zayıflamaya, verim düşüşüne ve ilerleyen dönemde kurumalara yol açabileceği vurgulandı.

Mücadele önerileri ve mevsimsel uyarı

Ekipler, mücadelede sonbahar ve kış aylarının önemine dikkat çekti ve üreticilere hem doğal hem de kimyasal mücadele seçeneklerini anlattı. Üreticilerin zamanında müdahale etmesinin, verim kayıplarını önlemede kritik olduğu belirtildi.

Takip ve izleme sürüyor

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün fındık bahçelerindeki zararlı takibini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

