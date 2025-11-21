Samsun'da 2 bin 460 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da jandarma operasyonu: Şüpheli tutuklandı

Olayın özeti

Samsun’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları sonucu bir kişi mahkeme kararıyla tutuklandı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Tekkeköy ilçesinde yürütülen çalışmada, iki şahsın üzerlerinde ve adreslerinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin işyeri ve ikametlerde yaptığı aramalarda 2 bin 460 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Adli süreç

Olayla ilgili Y.D.(38) gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanan Y.D., Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi.

