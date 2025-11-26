Samsun’da 9 Köpeğin Telef Olması: Başkan İhsan Kurnaz’tan Tepki

Samsun’da 9 köpeğin telef olması sonrası tepkiler ve soruşturma

24 Kasım Pazartesi akşamı Samsun’un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi Kurtuluş Yolu üzerindeki çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu. Olayın ardından Samsun Valiliği, hayvanların telef olmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gelişmeler üzerine bazı hayvanseverler ve CHP’li İlkadım Belediyesi meclis üyeleri, İlkadım Belediyesi Hayvan Yaşam Alanı önünde toplanarak alana girmek istedi; bölgede önlem alan jandarma içeri girişe izin vermedi.

Başkan İhsan Kurnaz: "Bizim olduğumuz yerde asla hayvana kötü muamele olmaz"

Olayı siyasete taşımaya çalışmalara tepki gösteren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kurnaz, "Sadece hayvanseverler değil, bazı siyasi partilerin kışkırtıcı tutumu beni çok üzdü. CHP’li meclis üyeleri de dahil olmak üzere arkadaşlarımız daha 20 gün önce hayvan yaşam alanımızı gezdi ve gördü" dedi.

Kurnaz sözlerine şöyle devam etti: "Eğer hayvanlara zarar veren bir anlayışta olsak, Samsun’da 17 ilçe içinde hayvan yaşam alanına en fazla yatırım yapan ilçe olmazdık. Hayvanlarımız sokakta sefil olmasın, aç kalmasın diye milyonlarca lira harcadık. Onlara çok güzel bir yaşam alanı hazırlıyoruz. Hâlâ tamamlamaya devam ediyoruz. Bir bölümünü bitirdik, hayvanlarımızı orada misafir etmeye başladık ve en iyi şekilde bakıyoruz. Bazı meclis üyeleri de bunu kendi gözleriyle gördü. Bu durumun sanki hayvanlara kötü muamele varmış gibi siyasi bir mecraya çekilmesi beni çok üzdü. Çünkü hep söylediğim bir şey var: Hayvanların canı bize emanet. Bunun hesabını yarın Allah’a vereceğiz. Biz bu inançtayız. Benim olduğum yerde hiç kimse hiçbir canlıya zarar veremez. Bu yüzden büyük gayret ediyoruz, büyük paralar harcıyoruz. Hayvanlarımız sefil olmasın diye."

İdari süreç, inceleme ve paylaşım sözü

Kurnaz, köpeklerin telef olmasının kendisini de derinden etkilediğini belirterek, "İki gün önce gördüğümüz görüntüler benim de içimi çok acıttı. Hemen ertesi sabah ‘Bizden mi kaynaklanıyor, nasıl oldu bu olay?’ diye talimat verdim ve inceleme başlattık, soruşturma açtık. Hayvan yaşam alanında çalışan bütün personelin tek tek ifadelerini aldık. Teftiş kurulumuz bugün raporunu tamamlayacak. Bu olay neden yaşandı, nasıl böyle bir görüntü ortaya çıktı, bizim arkadaşlarımızdan kaynaklı bir durum mu var, tüm bunları rapor ortaya çıkınca paylaşacağız. Dün, soruşturma başlattığımızı resmi olarak kaymakamlığımıza ve valiliğimize bildirdim. Vatandaşlarımız ve hayvanseverler emin olsun; bizim olduğumuz yerde asla hayvana kötü muamele olmaz, kötü niyetle yaklaşım olmaz. Ama bunu siyasi bir alana çekmek isteyenler olabilir, buna asla müsaade etmeyeceğim. Bütün hayvanseverleri hayvan yaşam alanımıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Kurnaz, muhtemel bir ihmal durumunda gerekli işlemlerin yapılacağını vurgulayarak, "Biz orada tedavi ve kısırlaştırma yapmıyoruz. Büyükşehir Belediyemizle anlaşmamız var; tedavi, kısırlaştırma ve hastalık bakımlarını onlar yapıyor. Biz günlük bakım ve beslemeyi yapıyoruz. Eğer bir hayvan hastalanırsa büyükşehir barınağına götürüyoruz. Büyükşehir Türkiye’de örnek bir barınak yaptı. Biz de istiyoruz ki bizim yaşam alanımız örnek bir yer olsun. Yeni başladık, eksiklerimiz olabilir ama bunları hızla giderip hayvanlarımıza bakacağız. Hem sokakta hayvanlarımızın sefil olmasını, hasta olmasını, soğukta kalmasını önleyeceğiz hem de insanlarımızın, çocuklarımızın, hamile kadınlarımızın ve yaşlılarımızın can güvenliğini sağlayacağız. Belediye olarak her ikisini yapmak görevimizdir." dedi.

Kurnaz son olarak, "Görüntüler hepimizin içini acıttı, benim de içimi acıttı. Eğer rapor sonunda hatalı olduğu tespit edilen biri olursa, o kişi asla hayvan yaşam alanında çalışmaya devam edemez. Hayvanseverlerimiz ve vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. 24 Kasım gecesinden itibaren gelişmeleri anbean takip ediyorum. Rapor çıktığında İlkadım Belediye Başkanı olarak ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

