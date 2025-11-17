Samsun’da aparatla kapı açan 21 yaşındaki kadın tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntüleri ve önceki hırsızlık kaydı yakalanmasına yol açtı

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bir evin kapısını aparatla açıp hırsızlık amacıyla girmeye çalışan 21 yaşındaki kadın, evde çalacak eşya bulamayınca olay teşebbüs aşamasında kaldı ve kayıplara karıştı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı gün içinde zanlının Liman Mahallesi Orhan Hakalmaz Sokak'ta bir evden 25 bin lira nakit para çaldığını tespit etti.

3 çocuk annesi olduğu belirtilen şüpheli Bahar V., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı, sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde 25 bin lira çalma olayıyla ilgili savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ancak Zeytinlik Mahallesi'ndeki eve hırsızlığa teşebbüs anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcı, tutuklanma talebiyle zanlıyı nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Bahar V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

