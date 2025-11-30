Samsun'da Çatı Katına Narkotik Operasyonu: Yüklü Uyuşturucu, 1 Gözaltı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında tespit edilen adrese operasyon düzenledi. İncelemelerini çatı katına yoğunlaştıran ekipler, uyuşturucu maddelerin burada gizlendiğini belirledi.
Operasyonda ele geçirilenler
Operasyonda 521 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 212,41 gram metamfetamin, 150 ml sentetik kannabinoid elde etmeye yarayan sıvı, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltı ve soruşturma
Olayla ilgili A.K. (68) isimli şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
SAMSUN’DA NARKOTİK POLİSİNİN BİR İKAMETİN ÇATI KATINA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.