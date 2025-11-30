Samsun'da Çatı Katına Narkotik Operasyonu: Yüklü Uyuşturucu, 1 Gözaltı

Samsun'da narkotik ekiplerinin çatı katına düzenlediği operasyonda 521 g bonzai, 212,41 g metamfetamin ve diğer maddeler ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:30
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında tespit edilen adrese operasyon düzenledi. İncelemelerini çatı katına yoğunlaştıran ekipler, uyuşturucu maddelerin burada gizlendiğini belirledi.

Operasyonda ele geçirilenler

Operasyonda 521 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 212,41 gram metamfetamin, 150 ml sentetik kannabinoid elde etmeye yarayan sıvı, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltı ve soruşturma

Olayla ilgili A.K. (68) isimli şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

