Samsun'da Çekici Motorunda Yangın: Polis Müdahalesi Yangını Büyümeden Söndürdü

Samsun-Ankara yolu Tekkeli mevkiinde çekicinin motor bölümünde çıkan yangın, polislerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:00
Samsun'da çekici motorunda yangın büyümeden söndürüldü

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesi olası facianın önüne geçti

Olay, Samsun-Ankara yolu 33. kilometresi Tekkeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki çekici ve buna bağlı yem yüklü yarı römork, Samsun’dan Kavak istikametine seyir halindeyken çekicinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan polis ekipleri, alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yangının büyümesini engelledi. Polislerin müdahalesinin ardından olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını tamamen kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.

Güvenlik ve trafik akışının sağlanması amacıyla yolun temizlenmesi için kara yolları ekiplerine bilgi verildi. Olayda can kaybı veya ciddi yaralanma bildirilmedi.

