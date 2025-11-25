Samsun'da çocuk tacizi iddiası: Zanlı D.A. tutuklandı

İlkadım'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D.A. adlı kişinin, 10 yaşındaki bir çocuğa evinin bahçesinde cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan zanlı, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

