Samsun'da çocuk tacizi iddiası: Zanlı D.A. tutuklandı

Samsun İlkadım'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan D.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:15
Samsun'da çocuk tacizi iddiası: Zanlı D.A. tutuklandı

Samsun'da çocuk tacizi iddiası: Zanlı D.A. tutuklandı

İlkadım'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiası

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D.A. adlı kişinin, 10 yaşındaki bir çocuğa evinin bahçesinde cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan zanlı, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SAMSUN’DA YAŞI KÜÇÜK ÇOCUĞA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN ŞAHIS, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE...

SAMSUN’DA YAŞI KÜÇÜK ÇOCUĞA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN ŞAHIS, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

SAMSUN’DA YAŞI KÜÇÜK ÇOCUĞA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN ŞAHIS, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE...

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat