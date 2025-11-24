Samsun'da Çöp Konteynerinde 9 Köpek Telef Oldu

Samsun İlkadım’da Kadamut Mahallesi Kurtuluş Yolu'nda çöp konteynerinde 9 telef köpek bulundu; jandarma ve Valilik soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 23:32
İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi Kurtuluş yolu üzerinde sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverler, çöp konteyneri içinde 9 telef olmuş köpek bularak olayı jandarmaya bildirdi. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Valilik açıklaması ve soruşturma

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde saat 19.30 sıralarında bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, köpeklerin başka köpeklerin saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

