Samsun'da Dünya Engelliler Günü'nde Dragon Bot Yarışları

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Batı Park'ta 120 engelli sporcunun katıldığı Dragon Bot Yarışları düzenledi; Başkan Halit Doğan start verdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:04
Samsun'da Dünya Engelliler Günü'ne Özel Dragon Bot Yarışları

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Batı Park Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dragon Bot Yarışları nefes kesti. Programa katılan ve yarışların startını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, etkinliği başlattı.

120 sporcu, işitme engelli, down sendromlu, bedensel ve görme engelli kategorileri

Etkinlikte işitme engelli, down sendromlu, bedensel engelli ve görme engelli olmak üzere toplam 120 sporcu kürek çekerek kıyasıya mücadele etti.

Başkan Doğan'ın mesajı

Halit Doğan açılışta, "Engelleri birlikte aşıyor, güzel anılara ortak oluyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla, ’Engelsiz Dragon Bot Yarışlarımızı’ gerçekleştirdik. Özel bireylerimiz kürekleri dostluk ve kardeşlik için çektiler. Bu özel programda 4 ayrı dernek üyeleriyle bir araya geldik. Bu organizasyon birçok açıdan büyük önem arz ediyor. Farklı engel gruplarının su sporlarında başarılı olabileceğini ortaya koymasından, özel bireylerin spora erişimindeki engellerin kaldırılmasına, onlara destek verildiğinde konu ne olursa olsun engelleri aşmadaki kararlılıklarını yansıtmaya kadar birçok noktada bu etkinlik önemli mesajlar vermiştir. Bugün burada bir kez daha engelleri aşabileceğimizi, fırsat verildiğinde herkesin kendi potansiyelini gösterebileceğini bir kez daha gördük. Samsun’umuzu özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin rahat yaşayacağı bir kent haline getirmek için de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yeni yaptığımız projelerde onların ihtiyaçlarına çok dikkat ediyoruz" dedi.

Dragon botların oluşturduğu renkli görüntüler eşliğinde, her kategoride birinci olan takımlara kupa verilirken yarışmaya katılan tüm sporculara madalya takdim edildi.

