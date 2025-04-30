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Samsun'da Görme Sorunu Yaşayan Atmaca Tedaviye Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde enfeksiyon nedeniyle görme sorunu yaşayan atmaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:34
Samsun'da Görme Sorunu Yaşayan Atmaca Tedaviye Alındı

Samsun'un Bafra İlçesinde Yaralı Atmaca Kurtarılıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde gözlerindeki enfeksiyon nedeniyle görme sorunu yaşayan bir atmaca, tedavi sürecinin ardından doğayla buluşacak. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan yaralı atmaca, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine sevk edildi.

Göz Enfeksiyonu ve Tedavi Süreci

Gözlerindeki sinüs pamuklanması nedeniyle görme yetisi zayıflayan atmaca ilk geldiğinde zor bir durumda bulundu. Kliniğin Veteriner Hekimi Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Klinikte Kızılırmak Deltası’ndaki yaban hayvanlarının tedavisini yapıyoruz. Atmaca geldiğinde gözlerindeki enfeksiyon tedavi edilmeye başlandı. Şu anda tedavi olumlu ilerliyor." dedi.

İsfendiyaroğlu, atmaca için sürecin devam ettiğini açıklayarak, "Başlangıçta gözleri tamamen kapalıydı ve bu nedenle beslenememekteydi. Ancak şu an gözleri daha iyi durumda. Sinüs bölgesindeki enfeksiyon henüz devam ediyor, tedavi süreci en az 2 hafta daha sürecek. Bu süreçte atmaca iyi kilo aldı ve en kısa sürede doğaya salmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Samsun'un Bafra ilçesinde gözlerindeki enfeksiyon yüzünden görme sorunu yaşayan atmaca...

Samsun'un Bafra ilçesinde gözlerindeki enfeksiyon yüzünden görme sorunu yaşayan atmaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan yaralı atmaca, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine getirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde gözlerindeki enfeksiyon yüzünden görme sorunu yaşayan atmaca...

Samsun'un Bafra ilçesinde gözlerindeki enfeksiyon yüzünden görme sorunu yaşayan atmaca, tedavisinin ardından doğaya salınacak. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan yaralı atmaca, Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine getirildi.

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