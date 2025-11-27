Samsun’da İzinli Mahkûm Akrabasını Vurdu: Müebbet Hapis

Samsun’da izinli çıkan Bora Karaca’nın akrabası Kani Timur Ünal’ı dizinden vurup ölüme terk ettiği iddiasıyla yargılandığı davada müebbet hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:37
Atakum, Çakırlar Yalı Mahallesi — 17 Kasım 2024

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesinde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkarak evine gelen Bora Karaca (50), cezaevi arkadaşı Batuhan Ö. (28) ile evinde alkol aldı. Aynı binada oturan akrabası Kani Timur Ünal (52) de iddialara göre tartışmaya katıldı.

İddialara göre tartışma sırasında Bora Karaca, Kani Timur Ünal'ı tabancayla sağ dizinden vurdu. Ardından Bora Karaca ile Batuhan Ö., eve gelen Arife B. (23)'yi de alarak yaralı kişiyi evde bırakıp ayrıldı. Bora Karaca geceyi gittiği otelde geçirdi.

Batuhan Ö., alkolün etkisinden kurtulduktan sonra vicdan azabı duyduğunu belirleyerek polise ihbarda bulundu. Yaklaşık 20 saat sonra, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çilingir yardımıyla girilen evde, bacağından vurulan Kani Timur Ünalkan kaybından ölmüş halde buldu.

Polis, Bora Karaca'yı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak Batuhan Ö. ve Arife B. de gözaltına alındı. Bora Karaca, ölen akrabasının kazara kendi kendini vurduğunu ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi.

Olaydan sonra tutuklanan Bora Karaca, Batuhan Ö. ve Arife B. hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen duruşmada mahkeme, Bora Karaca'yı "Adam öldürmek" suçundan müebbet hapis, "Ruhsatsız silah" suçundan da 2 yıl hapis ve 6 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Aynı davada yargılanan Batuhan Ö. ve Arife B. ise beraat etti.

Dosyada yer alan diğer bir bilgiye göre, Bora Karaca daha önce Samsun’da bir müteahhidin damadı tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan üç kişiden biri olup, yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ve yaklaşık 7 yıldır cezaevinde bulunduğu belirtildi.

