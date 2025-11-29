Samsun'da Jandarma Operasyonu: 1 Gözaltı, 10 bin 136 Hap Ele Geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın Tekkeköy'de düzenlediği operasyonda 10 bin 136 sentetik ecza hapı ile birlikte silah ve diğer malzemeler ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:31
Samsun'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekkeköy ilçesinde alınan istihbarat doğrultusunda bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Yapılan aramalarda 10 bin 136 adet sentetik ecza hapı, 1 adet sarılmış esrarlı sigara, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 93 adet saat ve 40 adet gözlük ele geçirildi.

Gözaltı ve soruşturma

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

