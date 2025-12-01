Samsun'da jandarma operasyonu: 1 gözaltı
İlkadım Hürriyet Mahallesi'nde arama: 651 hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Samsun'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmada bir kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yürütülen araştırma kapsamında iki şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde bilgiye ulaşan Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen ikametlerde arama gerçekleştirdi.
Aramalarda 651 adet sentetik ecza hapı ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan zanlı E.T., işlemlerinin ardından Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
