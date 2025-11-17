Samsun'da Kayıp Genç Kadın Sağ Bulundu: Güllü Biçer

Samsun'da Kayıp Genç Kadın Sağ Bulundu

Bafra'da 1 Kasım 2025'ten beri kayıp olan genç kadın polis tarafından ailesine teslim edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 23 yaşındaki genç kadın sağ olarak bulundu.

Ailenin, annesi Fadime Topuz tarafından 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren kayıp olduğu belirtilen çocuk annesi Güllü Biçer (23) için 3 Kasım 2025'te polise başvuru yapıldı.

Başvurunun ardından harekete geçen polis ekipleri, Güllü Biçer'i sağlıklı bir şekilde bularak ailesine haber verdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve genç kadının kimseden şikayetçi olmadığı tespit edildi.

Öte yandan, anne Fadime Topuz'un kızının bulunması için ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa başvurarak yardım istediği öğrenildi.

