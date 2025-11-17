Samsun'da Kayıp Genç Kadın Sağ Bulundu: Güllü Biçer

Samsun’un Bafra ilçesinde 1 Kasım 2025'ten beri kayıp olan 23 yaşındaki Güllü Biçer, polis tarafından sağ olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:36
Samsun'da Kayıp Genç Kadın Sağ Bulundu: Güllü Biçer

Samsun'da Kayıp Genç Kadın Sağ Bulundu

Bafra'da 1 Kasım 2025'ten beri kayıp olan genç kadın polis tarafından ailesine teslim edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunduğu 23 yaşındaki genç kadın sağ olarak bulundu.

Ailenin, annesi Fadime Topuz tarafından 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren kayıp olduğu belirtilen çocuk annesi Güllü Biçer (23) için 3 Kasım 2025'te polise başvuru yapıldı.

Başvurunun ardından harekete geçen polis ekipleri, Güllü Biçer'i sağlıklı bir şekilde bularak ailesine haber verdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve genç kadının kimseden şikayetçi olmadığı tespit edildi.

Öte yandan, anne Fadime Topuz'un kızının bulunması için ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa başvurarak yardım istediği öğrenildi.

SAMSUN'DA KAYIP OLDUĞUNA DAİR AİLESİNİN POLİSE BAŞVURDUĞU 23 YAŞINDAKİ GÜLLÜ BİÇER SAĞ...

SAMSUN'DA KAYIP OLDUĞUNA DAİR AİLESİNİN POLİSE BAŞVURDUĞU 23 YAŞINDAKİ GÜLLÜ BİÇER SAĞ BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
Ardahan'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
3
Murat Sürmeli, KGK Çalıştayında Kırşehir'i Temsil Etti
4
Gabar’da Gençlere Enerji Dersi: ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ Hedefi
5
TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı
6
Başkan Kurnaz: "İlkadım’da sahipsiz hayvan problemi ortadan kalkacak"

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı