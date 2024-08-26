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Samsun'da Kenevir Hasadı Başladı

Vezirköprü'de kenevir hasadı başladı; Tarım ve Orman yetkilileri etkinlikte hazır bulundu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 22:03
Samsun'da Kenevir Hasadı Başladı

Samsun'da Kenevir Hasadı Resmi Olarak Başladı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, tarımsal üretimin önemli bir parçası olan kenevir hasadı başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenen hasat etkinliği, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımına da katkı sağlamayı hedefliyor.

Hasat Etkinliği ve Katılımcılar

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Narlısaray Mahallesi'ndeki hasat etkinliğine katıldı. Emiralioğlu, burada yerel yetkililerden kenevir üretimi ve rekolte hakkında detaylı bilgiler aldı.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, etkinlik sırasında Emiralioğlu'na Vezirköprü'nün coğrafi işaret tescilli sembollerinden biri olan Vezirköprü semaverini hediye etti. Bu hediye, bölgenin zengin kültürel mirasını temsil ediyor.

Etkinliğe Katılan Diğer Yetkililer

Etkinliğe, Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yakup Çağlayan da katıldı. Tüm katılımcılar, Vezirköprü'deki kenevir üretiminin geleceği hakkında umutlu açıklamalarda bulundu.

Bu etkinlik, kenevir üretiminin artmasına ve yerel ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kenevir hasadına başlandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kenevir hasadına başlandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kenevir hasadına başlandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kenevir hasadına başlandı.

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