Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı

Samsun Canik’te tartışma sırasında kız kardeşinin boynuna bıçak dayadığı iddia edilen kasap O.D. gözaltına alındı, mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:47
Olayın Detayları

Olay, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.D. (28) adlı kasap, evlerinde eve misafir geleceğini söyleyip aile fertlerinin "Sen evden git" demesi üzerine tartıştı.

İddiaya göre O.D., kız kardeşi F.D.'nin boynuna kasap bıçağı dayayıp aile fertlerini dehşete düşürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sevk edilerek şüpheli O.D. gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen O.D.'nin savcıya verdiği ifadede "pişman olmadığını" söylediği öğrenildi. Savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.D., mahkemede pişman olduğunu söylemesine rağmen tutuklanmaktan kurtulamadı.

Mahkemece tutuklanan O.D., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

