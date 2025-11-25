Samsun’da 'Kızımın Katilini Bulun' Diyen Baba Dolandırıldı — Şüpheli Tutuklandı

Samsun’da acılı baba sosyal medyada dolandırıldı, zanlı tutuklandı

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Samsun’da, 8 yıl önce merdivenden itilerek öldürüldüğünü iddia ettiği kızının katilinin bulunmasını isteyen acılı baba sosyal medyadan yardım isterken dolandırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’da yaşayan 62 yaşındaki Sinan Tural, kızının ölümünü aydınlatmak için yaptığı "Kızımın ölümüyle ilgilenmiyorlar, yardım edecek kimse var mı?" paylaşımına yanıt veren bir kişi tarafından kandırılmak istendi. Tural, şüphelinin sözde çözümler sunduğunu belirterek polise haber verdi.

İddialara göre, Mersin'de yaşayan ve geçmişte İstanbul’da bodyguardlık yaptığı öğrenilen H.Ö. (54), tek gözündeki rahatsızlık nedeniyle memleketine döndüğünü söyledi. Şüphelinin, olayın çözümü için Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı ile bağlantıları olduğunu iddia ettiği ve iş için 250 bin lira karşılığında anlaştığı belirtildi.

Şüpheli önce kendi IBAN hesabına 10 bin lira aldı; ardından Samsun’a gelerek 40 bin lira daha talep edince baba Tural zanlının davranışlarından kuşkulanarak polisi aradı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.Ö.’yü buluşma noktasında yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Acılı babanın açıklaması

Acılı baba Sinan Tural, kızının Merve Adıgüzel (30) olduğunu belirterek, "25 Haziran 2017'de bayramın birinci günü merdivenlerden itilerek düşürülmüş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 8 yıldır kızımın ölümünden sorumlu kişilerin ortaya çıkarılması için mücadele veriyorum. Katilinin bulunup cezalandırılmasını istiyorum." dedi. Tural, sosyal medyadan yardım isterken kendisini kandıranlara para verdiğini, elden para verme bahanesiyle polise haber verip zanlının yakalatıldığını söyledi ve "Adalet istiyorum" diye ekledi.

