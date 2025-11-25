Samsun’da 'Kızımın Katilini Bulun' Diyen Baba Dolandırıldı — Şüpheli Tutuklandı

Samsun’da kızının katilinin bulunması için sosyal medyadan yardım isteyen 62 yaşındaki Sinan Tural, dolandırıldı; şüpheli H.Ö. yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 16:42
Samsun’da 'Kızımın Katilini Bulun' Diyen Baba Dolandırıldı — Şüpheli Tutuklandı

Samsun’da acılı baba sosyal medyada dolandırıldı, zanlı tutuklandı

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Samsun’da, 8 yıl önce merdivenden itilerek öldürüldüğünü iddia ettiği kızının katilinin bulunmasını isteyen acılı baba sosyal medyadan yardım isterken dolandırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’da yaşayan 62 yaşındaki Sinan Tural, kızının ölümünü aydınlatmak için yaptığı "Kızımın ölümüyle ilgilenmiyorlar, yardım edecek kimse var mı?" paylaşımına yanıt veren bir kişi tarafından kandırılmak istendi. Tural, şüphelinin sözde çözümler sunduğunu belirterek polise haber verdi.

İddialara göre, Mersin'de yaşayan ve geçmişte İstanbul’da bodyguardlık yaptığı öğrenilen H.Ö. (54), tek gözündeki rahatsızlık nedeniyle memleketine döndüğünü söyledi. Şüphelinin, olayın çözümü için Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı ile bağlantıları olduğunu iddia ettiği ve iş için 250 bin lira karşılığında anlaştığı belirtildi.

Şüpheli önce kendi IBAN hesabına 10 bin lira aldı; ardından Samsun’a gelerek 40 bin lira daha talep edince baba Tural zanlının davranışlarından kuşkulanarak polisi aradı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.Ö.’yü buluşma noktasında yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Acılı babanın açıklaması

Acılı baba Sinan Tural, kızının Merve Adıgüzel (30) olduğunu belirterek, "25 Haziran 2017'de bayramın birinci günü merdivenlerden itilerek düşürülmüş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 8 yıldır kızımın ölümünden sorumlu kişilerin ortaya çıkarılması için mücadele veriyorum. Katilinin bulunup cezalandırılmasını istiyorum." dedi. Tural, sosyal medyadan yardım isterken kendisini kandıranlara para verdiğini, elden para verme bahanesiyle polise haber verip zanlının yakalatıldığını söyledi ve "Adalet istiyorum" diye ekledi.

DOLANDIRICI T.Ö.(54) POLİS TARAFINDAN YAKALANIP ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

DOLANDIRICI T.Ö.(54) POLİS TARAFINDAN YAKALANIP ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

DOLANDIRICI T.Ö.(54) POLİS TARAFINDAN YAKALANIP ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat