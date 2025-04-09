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Samsun'da Kızını Boğarak Öldüren Kadın Tutuklandı

Samsun'da, kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden kadın, tutuklandı. Olayın detayları ve adli süreç haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 13:39
Samsun'da Kızını Boğarak Öldüren Kadın Tutuklandı

Samsun'da Trajik Olay: Kızını Boğarak Öldürdüğünü İtiraf Etti

Samsun'un Atakum ilçesinde, öğretmen kızı Tuba Bahar Günaydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden 61 yaşındaki S.G. adlı kadın, tutuklandı. Olay, Esenevler Mahallesi 398. Sokak'taki ikamette gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Geçtiğimiz gece, İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın (34), evinin banyosunda sol bileği kesilmiş halde bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından derhal soruşturma başlattı.

Olayın Arielti ve İtiraf

Günaydın'ın gerçekleşen otopsisi sonrası boyun kısmında bir kırık tespit edilmesi üzerine annesi S.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

S.G.'nin ifadesinde, kızı ile birlikte yaşadığını ve 2021'de oğlunun Hakkari'de şehit düşmesi sonrasında kızının depresyona girdiğini öne sürdüğü bilgisi edinildi. S.G., kızının psikolojik sorunları olması sebebiyle sıklıkla kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Ayrıca, bir tartışma esnasında kızını ittiğini ve düşmesinin ardından boynunu sıkarak öldürdüğünü, sonrasında ise bu durumu intihar gibi göstermek için bileğini kestiğini itiraf etti.

Samsun'un Atakum ilçesinde, İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın'ı...

Samsun'un Atakum ilçesinde, İlkadım Sakarya İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuba Bahar Günaydın'ı (fotoğrafta) boğarak öldürüp olaya intihar süsü verdiğini itiraf eden anne S.G. (61) gözaltına alındı.

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