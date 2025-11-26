Samsun'da minibüste 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun Havza'da narkotik ekipleri, sünger bölmelerine gizlenmiş 650 gram uyuşturucu ele geçirdi; araç sahibi M.B. (44) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:14
Havza'da narkotik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Havza ilçesindeki kontrollerinde durdurulan bir minibüste arama yapıldı.

Yapılan aramada sünger bölmelerine gizlenmiş 650 gram uyuşturucu madde bulundu.

Aracın sahibi M.B. (44) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

