Samsun'da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

İlkadım, Atatürk Bulvarı — Saat 16.45

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, aynı istikamette seyreden bir otomobile motosikletin çarpması sonucu trafik akışı olumsuz etkilendi. Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde, Samsun Valiliği karşısında saat 16.45'te gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sağ şeritten orta şeride geçen 34 NFS 311 plakalı Fiat marka otomobile, arkasından gelen 55 GT 730 plakalı Arora Safari marka motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak hafif şekilde yaralandı.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada görevli trafik polisleri, otomobilin kadın sürücüsüne alkol kontrolü uyguladı. Üç şeritli yolda trafik, kazanın ardından yaklaşık yarım saat süreyle iki şeritten sağlandı.

