Samsun’da narkotik operasyonu: Bazanın altında 1 kilo 727 gram metamfetamin ele geçirildi
İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve ticaretten elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi
Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonda, güvenlik güçleri önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, O.K. (45) ve Ü.C.A. (31) isimli şahısların bulunduğu adreste arama yapıldı. Aramada, eşyaların arasına bazanın altına gizlenmiş halde 1 kilo 727 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
