Samsun’da narkotik operasyonu: Bazanın altında 1 kilo 727 gram metamfetamin ele geçirildi

İlkadım’daki operasyonda bazanın altına gizlenmiş 1 kilo 727 gram metamfetamin, hassas terazi ve 100 bin lira bulundu; iki şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:52
Samsun’da narkotik operasyonu: Bazanın altında 1 kilo 727 gram metamfetamin ele geçirildi

Samsun’da narkotik operasyonu: Bazanın altında 1 kilo 727 gram metamfetamin ele geçirildi

İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ve ticaretten elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonda, güvenlik güçleri önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, O.K. (45) ve Ü.C.A. (31) isimli şahısların bulunduğu adreste arama yapıldı. Aramada, eşyaların arasına bazanın altına gizlenmiş halde 1 kilo 727 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR ADRESE DÜZENLENEN NARKOTİK OPERASYONDA BAZANIN ALTINA GİZLENMİŞ...

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR ADRESE DÜZENLENEN NARKOTİK OPERASYONDA BAZANIN ALTINA GİZLENMİŞ YÜKLÜ MİKTARDA METAMFETAMİN, HASSAS TERAZİ VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE BİR ADRESE DÜZENLENEN NARKOTİK OPERASYONDA BAZANIN ALTINA GİZLENMİŞ...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 90 Gram Esrar ve 41 Ecza
3
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
4
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
5
Tortum Uzundere YEG, IPARD III-LEADER'de Türkiye Birincisi — 14 milyon 885 bin 598 TL
6
Merkezefendi'de 5. Engelsiz Fest coşkusu
7
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?