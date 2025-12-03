Samsun’da narkotik operasyonu: Bazanın altında 1 kilo 727 gram metamfetamin ele geçirildi

İlkadım’daki operasyonda bazanın altına gizlenmiş 1 kilo 727 gram metamfetamin, hassas terazi ve 100 bin lira bulundu; iki şüpheli gözaltında.