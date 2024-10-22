Samsun'da Öğrencilerin Kamu Tasarrufuna Katkısı

Samsun'daki Öğrencilerden Kamu Tasarrufuna Katkı

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda ürettikleri eşyalar aracılığıyla kamu tasarrufuna katkıda bulunurken, aynı zamanda harçlıklarını da kazanıyorlar.

Mobilya Üretimi ve Onarımlar

Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencileri, kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu mobilyaları imal etmekte ve mevcut eşyaların bakım ve onarımlarını üstlenmektedir.

Öğrencilerin Yorumları

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü 11. sınıf öğrencisi Alperen Arslan, "Diğer kurumlardan gelen talepler doğrultusunda mobilya üretimi ve tamir işleri yapıyoruz. Bu sayede mesleki becerilerimizi geliştirme fırsatı buluyoruz. Zaten mobilyacılık hoşuma giden bir meslek. Arkadaşlarımla birlikte öğrendiklerimizi pratikte uygulayarak harçlık da kazanıyoruz" dedi.

Atölyede Üretim Süreci

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Atölye Şefi Mustafa Acar, "Talep geldiğinde öğrencilerimizle birlikte ihtiyaçları belirliyoruz, tasarımlarımızı yapıyoruz. Teklifimiz onaylandığında, öğrencilerimizle birlikte üretim sürecine geçiyoruz. Bu, onların el becerilerini geliştirmeleri açısından çok önemli" diye belirtti.

Kamu Kurumlarına Destek

Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Onur Tekin, ilçedeki çeşitli kamu kurumlarından gelen talepler doğrultusunda mobilya üretimi ve onarımlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. "Hizmetlerimizle kamu yararına önemli katkılar sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrenci Projeleriyle Tasarruf

Havza İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim İşliyen, okullarının ahşap minber ve mihrap bölümlerinin bakımını Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden talep ettiklerini anlattı. İşliyen, "Bu sayede okulumuz önemli bir tasarruf sağlamış oldu. Öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Samsun'un Havza ilçesinde Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda ürettikleri eşyalarla hem kamu tasarrufu sağlıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda ürettikleri eşyalarla hem kamu tasarrufu sağlıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.